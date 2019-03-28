В Рузаевском районе неизвестный преступник похитил велосипед

В Рузаевском районе неизвестный злоумышленник похитил велосипед.

Преступление было совершено 26 марта. Неизвестный злоумышленник похитил велосипед, который был оставлен без присмотра законной владелицей в подъезде многоквартирного дома.

В настоящее время представители правоохранительных органов устанавливают личность преступника, который украл велосипед.

Стражи порядка призывают граждан не оставлять велосипеды и детские коляски без присмотра.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф