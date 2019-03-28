В Саранске прошла операция «Детское кресло»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Детское кресло».

На протяжении одного рейдового рейда сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено в Саранске шесть водителей, которые перевозили малолетних пассажиров без детских автокресел. В отношении нарушителей были составлены административные материалы.

Стражи порядка напоминают о том, что перевозка детей до 12-летнего возраста разрешается только с использованием специальных удерживающих устройств.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Мордовии сотрудники ГИБДД провели акции «Пешеходный переход» и «Пешеход, засветись!».

Источник: 13.мвд.рф