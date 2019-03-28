В Саранске горела баня

В Саранске произошло возгорание бани.

Происшествие произошло вечером 27 марта. На одной из улиц города внезапно воспламенилась баня. К моменту приезда пожарных площадь распространения огня составляла 1 квадратный метр.

По предварительным данным, в результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине загорелась баня.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности, а также меры осторожности при обращении с огнём.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее возгорание бани было зафиксировано в селе Старое Шайгово.

Источник: 13.mchs.gov.ru