В Саранске горела баня

В Саранске произошло возгорание бани.
Происшествие произошло вечером 27 марта. На одной из улиц города внезапно воспламенилась баня. К моменту приезда пожарных площадь распространения огня составляла 1 квадратный метр.
По предварительным данным, в результате данного пожара никто не пострадал.
В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине загорелась баня.
Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности, а также меры осторожности при обращении с огнём.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее возгорание бани было зафиксировано в селе Старое Шайгово.
Источник: 13.mchs.gov.ru