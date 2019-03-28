В Атюрьевском районе сотрудники МЧС провели профилактическое мероприятие

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Зубово-Полянского, Торбеевского и Атюрьевского районов совместно с представителями местной администрации провели подворный обход в деревне Татарская Велязьма Атюрьевского района.

В ходе указанного мероприятия были посещены дома, в которых проживают многодетные семьи, а также граждане, относящиеся к категории социально незащищенных. Сотрудники МЧС провели с жителями деревни профилактические беседы на противопожарную тематику. Кроме того, гражданам были вручены познавательные памятки.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru