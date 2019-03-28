Житель Саранска остался без денег, покупая байдарку

В Саранске 29-летний местный житель остался без денег, пытаясь приобрести байдарку.

Недавно 29-летний житель Саранска обнаружил на популярном сайте объявление о продаже байдарки. Горожанин связался с автором данной публикации и договорился с ним о приобретении товара. Мужчина перечислил на указанный продавцом банковский счет 11 тыс. рублей.

В ранее оговоренные сроки житель Саранска не получил байдарку. Продавец на связь не выходит.

Представители правоохранительных органов проводят проверку по факту мошенничества.

Ранее сообщалось, что интернет-мошенница ограбила жительницу Саранска, решившую приобрести букет из фруктов.

Источник: 13.мвд.рф