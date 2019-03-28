В Рузаевском районе мужчина жестоко избил бывшую сожительницу

В Рузаевском районе было возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего местного жителя, который жестоко избил свою бывшую гражданскую жену.

22 марта 56-летний житель села Шишкеево гостил у своей бывшей гражданской супруги. В компании владелицы жилья мужчина распивал алкогольные напитки. Во время попойки женщина высказала оскорбления в адрес бывшего сожителя. В ответ на это мужчина жестоко избил пострадавшую.

В результате избиения женщина получила ушиб головного мозга, многочисленные переломы, а также гематому левого полушария головного мозга.

В кратчайшие сроки мужчина был задержан. Гражданин полностью признал свою вину. Ранее у мужчины уже были проблемы с законом. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовного дело.

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Источник: 13.мвд.рф