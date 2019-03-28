В Саранске сотрудники МЧС провели учения

В Саранске сотрудники МЧС провели тренировочные учения.

Указанные учения были проведены 27 марта на базе АУ «Технопарк-Мордовия», расположенного по адресу – улица Лодыгина. По оперативной информации, предусмотренной тактическим замыслом, по причине короткого замыкания электропроводки в столовой, расположенной на первом этаже, загорелась мебель.

Работники указанного учреждения вызвали пожарную охрану, а затем приступили к эвакуации сотрудников и гостей с этажей здания.

Прибывшие на место инцидента подразделения пожарно-спасательных частей в кратчайшие сроки ликвидировали возгорание.

В учениях были задействованы 6 автоцистерн и 2 автолестницы.

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Источник: 13.mchs.gov.ru