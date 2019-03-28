В Саранске осудили 29-летнюю мошенницу

В Саранске суд вынес приговор в отношении 29-летней гражданки, обвиняемой в мошенничестве.

Весной 2011 года гражданка Косолапова, предоставив ложные сведения о размере своих доходов и предмете залога, получила в банке ипотечный кредит в размере 5,5 млн рублей на строительство жилого дома в Рузаевке. Полученные денежные средства мошенница потратила на другие цели.

В период с июня 2011 года по октябрь 2014 года гражданка производила платежи по погашению кредита, погасив основной долг в сумме 1,53 млн рублей и проценты за пользование кредитом в размере 2,15 млн рублей. Затем девушка перестала производить данные выплаты.

Весной 2012 года гражданка под различными предлогами одолжила у двух своих знакомых 26 млн рублей. Данные денежные средства девушка не вернула обратно.

Решением суда в отношении мошенницы была избрана мера наказания в виде 4,5 лет лишения свободы.

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Источник: leninsky.mor.sudrf.ru