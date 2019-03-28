В Саранске полицейские разыскивают женщину, подозреваемую в краже кошелька

В Саранске сотрудники правоохранительных органов занимаются установлением личности женщины, которая подозревается в краже кошелька.

Днём 23 марта неизвестная гражданка, находясь на территории центрального рынка, похитила из сумки пожилой женщины кошелек, внутри которого находились денежные средства в сумме 3,5 тыс. рублей.

Разыскиваемая гражданка была одета в плащ с капюшоном серого цвета и черные сапоги. При себе подозреваемая имела черную сумку.

Все, кому что-либо известно о личности или же нынешнем местонахождении гражданки, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8(8342) 29-84-03, 8-917-074-77-22 или 02.

Стоит отметить, что в настоящее время в Саранске разыскивается ещё одна женщина, подозреваемая в совершении аналогичного преступления.

Источник: 13.мвд.рф