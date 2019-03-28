В Саранске осудили мужчину, ударившего ножом собутыльника

В Саранске суд вынес приговор в отношении 51-летнего жителя Лямбирского района, который ударил ножом собутыльника.

1 января нынешнего года 51-летний житель Лямбирского района гостил у своей знакомой, проживающей в одной из квартир дома, расположенного по адресу – улица Войнова. В компании владелицы жилья и ещё одного мужчины преступник распивал алкогольные напитки. В ходе попойки осужденный поссорился с указанным гражданином по причине личной неприязни. В процессе выяснения отношений злоумышленник схватил в руки кухонный нож и ударил им оппонента в брюшную полость. Пострадавший получил одиночную слепую рану с повреждением внутренних органов.

Решением Пролетарского районного суда города Саранска в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Мордовии осудили охотника, который по ошибке застрелил своего знакомого.

Источник: prokrm.ru