В Мордовии глав двух сельских поселений оштрафовали за нарушение закона

В Мордовии оштрафовали глав двух сельских поселений, допустивших нарушения законодательства о контрактной закупке.

Сотрудниками прокуратуры Лямбирского района было установлено, что администрации Атемарского и Лямбирского сельских поселений вопреки требованиям действующего законодательства при проведении запросов котировок и электронных аукционов не включили в документацию требования об отсутствии у участников закупок ограничений.

Главы указанных сельских поселений были оштрафованы на общую сумму в размере 21 тыс. рублей. Два виновных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

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Источник: prokrm.ru