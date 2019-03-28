В Инсарском районе горел дом

В Инсарском районе произошло возгорание дома.
Вечером 27 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Мордовская Паевка. На улице Набережной загорелся дом №25. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 3 квадратных метра.
По предварительной информации, в результате указанного пожара никто не пострадал.
В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине загорелся дом.
Сотрудники МЧС призывают граждан быть внимательными и осторожными при обращении с огнём, а также соблюдать все правила пожарной безопасности.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось, что в Ардатовском районе по причине пожара погиб 73-летний пенсионер.
Источник: 13.mchs.gov.ru