В Инсарском районе горел дом

В Инсарском районе произошло возгорание дома.

Вечером 27 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Мордовская Паевка. На улице Набережной загорелся дом №25. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 3 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате указанного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине загорелся дом.

Сотрудники МЧС призывают граждан быть внимательными и осторожными при обращении с огнём, а также соблюдать все правила пожарной безопасности.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Ардатовском районе по причине пожара погиб 73-летний пенсионер.

Источник: 13.mchs.gov.ru