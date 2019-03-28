В Мордовии директора клуба оштрафовали за нарушение бюджетного законодательства

В Мордовии сотрудники прокуратуры добиваются устранения нарушения бюджетного законодательства.

Сотрудниками Рузаевской межрайонной прокуратуры было установлено, что между МБУК «Центр культуры имени А.В. Ухтомского» и АО «Мордовский проектно-изыскательский институт» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту клуба им. Ухтомского на 55 мест на сумму 8,6 млн рублей. Спустя некоторое время, вопреки требованиям бюджетного кодекса, директором МБУК было заключено дополнительное соглашение по указанному контракту, в котором его стоимость увеличилась на 600 тыс. рублей.

Директор клуба был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Также читайте о том, что в Саранске осудили 29-летнюю мошенницу.

Источник: prokrm.ru