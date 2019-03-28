В Мордовии сотрудники прокуратуры ведут борьбу с легализацией преступных доходов

В Мордовии прокуратура проводит работу по противодействию легализации доходов.
На протяжении минувшего года в Мордовии сотрудники прокуратуры выявили 27 преступлений, связанных с легализацией денежных средств, полученных путем совершения преступления. По указанным фактам было возбуждено 25 уголовных дел.
Кроме того, в прошлом году сотрудники прокуратуры зафиксировали в Мордовии 120 случаев создания так называемых подставных юридических лиц.
По информации пресс-службы прокуратуры Мордовии.
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Источник: prokrm.ru