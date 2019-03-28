В одной из колоний Мордовии прошла выставка кукол

В библиотеке исправительной колонии №3 УФСИН РФ по Мордовии прошла выставка кукол.

В рамках указанной выставки были представлены работы участницы кружка прикладного творчества, осужденной Валентины Карташовой. Куклы были одеты в костюмы, соответствующие стилистике прошлых веков. Платья были изготовлены из натуральных материалов, среди которых шелк, тафта и атлас.

Шляпки, заколки, зонтики, браслеты и букеты подчеркнули неповторимый образ и индивидуальность каждой куклы.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Мордовии помогают молодым мамам, которые освобождаются из колонии.

Источник: 13.fsin.su