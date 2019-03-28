Жительница Саранска осталась без автомобиля из-за долгов

В Саранске был арестован автомобиль женщины, которая имеет долги.

В отделе судебных приставов по Октябрьскому району города Саранск на исполнении находится сводное исполнительное производство в отношении гражданки Б. о взыскании задолженности на общую сумму более 300 тыс. рублей, в том числе по налоговым платежам.

Гражданка Б. скрывалась от судебных приставов, не проживала по месту регистрации и всячески уклонялась от уплаты долга.

Было принято решение об аресте принадлежащего должнице автомобиля марки «Киа». После продажи транспортного средства деньги будут перечислены взыскателям.

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Источник: r13.fssprus.ru