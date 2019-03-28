27-летний житель Саранска отправится в тюрьму из-за наркотиков

В Саранске суд вынес приговор в отношении 27-летнего местного жителя, обвиняемого в продаже, покупке и хранении наркотиков.

26 октября прошлого года 27-летний житель Саранска приобрел марихуану. Часть указанного наркотика 29 октября молодой человек продал своему знакомому. Остальную часть марихуаны парень хранил для личного употребления.

Решением Ленинского районного суда Саранска в отношении молодого человека была избрана мера наказания в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы.

По информации пресс-службы прокуратуры Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Саранске была осуждена 29-летняя мошенница.

Источник: prokrm.ru