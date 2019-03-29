В Ардатове был задержан пьяный автомобилист

В Ардатове был задержан 32-летний водитель легкового автомобиля, который сел за руль, пребывая в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером 28 марта на улице Дючкова сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен легковой автомобиль марки ВАЗ-2114, за рулем которого находился 32-летний мужчина. Водитель легковушки пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Было установлено, что ранее нарушитель уже привлекался к ответственности по причине управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Краснослободском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали две женщины.

Источник: гибдд.рф