В Саранске в результате пожара пострадал мужчина

В Октябрьском районе Саранска произошел пожар, в результате которого пострадал мужчина.

Указанное происшествие произошло ранним утром 29 марта в Октябрьском районе города. В квартире №11 дома №2, расположенного по адресу – улица Гожувская, вспыхнул огонь. Проживающие по соседству граждане, почувствовав запах дыма, вызвали пожарных.

В квартире проживает мужчина 1970 года рождения. Гражданин отравился продуктами горения, но смог самостоятельно покинуть загоревшееся помещение. Соседи утверждают, что мужчина ведет асоциальный образ жизни.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

Ранее сообщалось, что в Инсарском районе горел дом.

Источник: 13.mchs.gov.ru