Хоккейная команда «Мордовия» одержала уверенную победу над ХК «Чебоксары»

Хоккейная команда «Мордовия» со счетом 7:3 одержала уверенную победу над ХК «Чебоксары».

Матч прошел 28 марта. Шайбы в ворота соперников из Чебоксар отправили Елагин, Ситнов, Бадрутдинов, Добросердов, Филин и Колычев, записавший на счет мордовской команды два очка.

Игра прошла удачно для хоккеистов из Мордовии, но вкус победы в данном случае не особо сладок, поскольку уровень реализации опасных моментов был не очень высок, а защита неоднократно допускала ошибки. Кроме того, на ход игры повиляли весьма спорные решения судей.

Благодаря данной победе мордовская команда сравняла счет в серии плей-офф.

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Источник: hcmordovia.ru