В Зубово-Полянском районе произошел крупный пожар

В Зубово-Полянском районе произошло возгорание заброшенного здания.

Поздним вечером 28 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Потьма. На улице Пионерской загорелось здание, которое в настоящее никем не эксплуатируется. Огонь охватил постройку на площади 450 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате указанного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания заброшенного здания в скором времени будет установлена специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Саранске в результате пожара пострадал мужчина.

Источник: 13.mchs.gov.ru