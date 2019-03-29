В Мордовии осужденные сыграли в спектакле «Ревизор»

В исправительной колонии №14 УФСИН РФ по Мордовии состоялась премьера спектакля по произведению Николая Гоголя «Ревизор».

В спектакле сыграли осужденные, которые занимаются в кружке художественной самодеятельности. Актеры постарались напомнить зрителю о важности и необходимости быть честным, ответственным и добрым.

Специально для спектакля были сшиты костюмы, соответствующие той эпохе, которая описывается в упомянутом произведении Николая Гоголя.

Подобные мероприятия позволяют осужденным раскрыть свой творческий потенциал.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su