В Мордовии осужденные сыграли в спектакле «Ревизор»

В исправительной колонии №14 УФСИН РФ по Мордовии состоялась премьера спектакля по произведению Николая Гоголя «Ревизор».
В спектакле сыграли осужденные, которые занимаются в кружке художественной самодеятельности. Актеры постарались напомнить зрителю о важности и необходимости быть честным, ответственным и добрым.
Специально для спектакля были сшиты костюмы, соответствующие той эпохе, которая описывается в упомянутом произведении Николая Гоголя.
Подобные мероприятия позволяют осужденным раскрыть свой творческий потенциал.
По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.
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Источник: 13.fsin.su