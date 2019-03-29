Полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя Саранска

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают местного жителя, который несколько лет назад пропал без вести.

Герасимов Иван Сергеевич 1959 года рождения, проживающий в посёлке ТЭЦ города Саранск, 31 августа 2015 года ушел из дома и с тех пор не вернулся обратно. На связь с родными и близкими мужчина не выходит.

Известно, что гражданин был одет в темную футболку, черное трико и домашние тапочки.

Все, кто что-либо знает о том, где в настоящее время находится разыскиваемый мужчина, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8(8342)25-19-56, 29-77-88, 29-77-61 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф