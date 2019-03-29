В Саранске осудили двух местных жителей, обвиняемых в мошенничестве

В Саранске суд вынес приговор в отношении двух местных жителей, обвиняемых в мошенничестве.

В период с октября 2014 года по сентябрь 2015 года два жителя Саранска, действуя от имени обществ с ограниченной ответственностью, а также от имени одного индивидуального предпринимателя заключили с несколькими десятками граждан договора на строительство жилых домов, не планируя исполнять взятые на себя обязательства. В качестве предоплаты и оплаты этапов строительства мошенники получали от пострадавших денежные средства. В общей сложности преступники похитили у граждан более 27,5 млн рублей.

Кроме того, в период с июня по декабрь 2016 года один из мошенников под предлогом продажи земельного участка похитил у женщины 37,5 тыс. рублей.

Решением суда в отношении преступников была избрана мера наказания в виде 8,5 лет лишения свободы каждому.

Ранее сообщалось, что 27-летний житель Саранска отправится в тюрьму из-за наркотиков.

Источник: 13.мвд.рф