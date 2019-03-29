Мошенник ограбил жительницу Мордовии, решившую купить трактор

В Старошайговском районе местная жительница, решившая купить трактор, стала жертвой неизвестного мошенника.

Недавно 34-летняя жительница указанного района обнаружила на популярном сайте объявление о продаже трактора. Женщина связалась с продавцом и договорилась с ним о покупке транспортного средства. В качестве предоплаты и оплаты доставки трактора из Воронежской области гражданка перечислила на указанный автором объявления банковский счет 45 тыс. рублей. После этого продавец перестал выходить на связь. Трактор жительница Старошайговского района так и не получила.

Полицейские проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф