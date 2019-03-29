Сотрудники полиции разыскивают пропавшую без вести жительницу Саранска

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают местную жительницу, которая несколько лет назад пропала без вести.

Вельматова Галия Исхаковна 1960 года рождения, проживающая в Саранске, 13 июля 2011 года ушла из дома и до сих пор не вернулась обратно. Женщина ни разу не вышла на связь с родными и близкими.

Все, кто владеет какой-либо информацией о том, где в настоящее время находится разыскиваемая гражданка, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 8(8342)29-90-02, 29-90-39, 29-90-23 или 02.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф