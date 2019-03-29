Руководство УФСИН РФ по Мордовии пообщалось с осужденными

В исправительной колонии №1 УФСИН РФ по Мордовии состоялся День встречи руководства с осужденными.

Представители руководства ведомства, а также член наблюдательной комиссии посетили жилые помещения отрядов, столовую, отряды разных условий содержания, штрафной изолятор и участок для осужденных к пожизненному лишению свободы.

В клубе-столовой представители руководства ведомства пообщались с осужденными. Заключенные интересовались вопросами, касающимися медицинского обслуживания, возможности получения образования, начисления заработной платы, перевода денежных средств и телефонных переговоров с родственниками. Также был организован прием осужденных по личным вопросам.

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Источник: 13.fsin.su