Психологи провели занятие с сотрудниками одной из колоний Мордовии

Психологи исправительной колонии №11 УФСИН РФ по Мордовии провели групповое психокоррекционное занятие с сотрудниками отдела охраны учреждения.

Психологи предложили сотрудникам отдела охраны указанного исправительного учреждения создать совместный коллаж. Данное занятие было проведено в целях сплочения коллектива, построения эффективного командного взаимодействия и формирования благоприятного психологического климата в группе.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su