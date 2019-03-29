В Мордовии по требованию прокуратуры были досрочно прекращены полномочия депутата

В Мордовии по результатам прокурорской проверки были досрочно прекращены полномочия депутата местного самоуправления.

Сотрудниками прокуратуры Большеберезниковского района было установлено, что депутат Пермисского сельского поселения совершила мошеннические действия, используя служебное положение.

Большеберезниковский районный суд признал депутата виновной в совершении указанного преступления, но её полномочия после этого не были прекращены вопреки требованиям действующего законодательства.

После вмешательства прокуратуры полномочия депутата были досрочно прекращены.

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Источник: prokrm.ru