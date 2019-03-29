В Мордовии заблокировали сайты по продаже банковских карт

В Мордовии после вмешательства прокуратуры были заблокированы сайты с запрещенной информацией.

В ходе мониторинга сотрудниками прокуратуры Краснослободского района были выявлены два сайта, на которых размещалась информация о возможности покупки банковских дебетовых пластиковых карт с балансом для обналичивания денежных средств.

Прокуратура Краснослободского района направила в Ленинский районный суд города Саранска два заявления о признании информации, размещенной на указанных сайтах, запрещенной к распространению на территории России. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.

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Источник: prokrm.ru