В Саранске столкнулись два автомобиля

В Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Происшествие произошло утром 29 марта на пересечении улиц Васенко и Пролетарской. Не смогли разъехаться два автомобиля марок «Шевроле-Нива» и «Рено-Логан». По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водитель одной из машин не уступил дорогу другому транспортному средству.

Есть ли пострадавшие в данной аварии, пока что не сообщается.

По информации, которая была опубликована очевидцами ДТП в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».

Фото опубликовал пользователь по имени Элька Глонягина.

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Источник: vk.com/saransk_photo