В Мордовии сотрудники ГИБДД остановили грузовик, который находится в розыске

В Мордовии сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен грузовой автомобиль, который находится в розыске.

Вечером 28 марта на 10-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск, сотрудники Госавтоинспекции остановили грузовой автомобиль марки «Скания». В ходе проверки документов было установлено, что государственные регистрационные знаки, а также свидетельство о регистрации на указанное транспортное средство находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства водитель и грузовой автомобиль были доставлены в отдел полиции №1 УМВД РФ по городскому округу Саранск.

Ранее сообщалось, что в Ардатове был задержан пьяный автомобилист.

Источник: гибдд.рф