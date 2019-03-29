Жительница Саранска из-за ревности ударила мужа ножом

В Саранске сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 54-летней местной жительницы, которая из-за ревности пырнула ножом своего супруга.

Инцидент произошел поздним вечером 25 марта в одной из квартир жилого дома, расположенного по адресу – улица Тани Бибиной. 54-летняя женщина из-за ревности поссорилась со своим мужем. В порыве эмоций гражданка ударила супруга ножом в грудь. Женщина оказала пострадавшему первую необходимую помощью, но утром следующего дня состояние мужчины ухудшилось, по причине чего он отправился в больницу.

Пострадавший утверждал, что ножевое ранение ему нанесли неизвестные лица, но полицейские установили настоящий ход событий.

В отношении 54-летней гражданки было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф