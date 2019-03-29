В Саранске судебные приставы закрыли точку общественного питания

В Саранске судебные приставы на 30 суток приостановили работу точки общественного питания «Шаурма Сити».

Деятельность указанной точки питания была приостановлена по причине нарушения санитарного законодательства.

Индивидуальный предприниматель, который является владельцем рассматриваемого заведения, был уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден об ответственности за неисполнение требований исполнительного документа.

По информации пресс-службы УФССП РФ по Мордовии.

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Источник: r13.fssprus.ru