Одну из организаций Саранска оштрафовали за грязь на проезжей части

В Саранске одна из местных организаций была оштрафована из-за загрязнения дорожного покрытия.

Производитель работ ООО «Сарансктехприбор», являющийся ответственным должностным лицом за производство строительно-монтажных работ в квартале, ограниченном улицами Красноармейская, Садовая, Кирова, Саранская, допустил факт загрязнения дорожного покрытия по улице Красноармейской при выезде с территории строительной площадки транспортного средства с неочищенными колёсами.

В отношении должностного лица была избрана мера наказания в виде штрафа, размер которого составил 15 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Мордовии директора клуба оштрафовали за нарушение бюджетного законодательства.

Источник: adm-saransk.ru