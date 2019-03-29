Футбольная команда «Мордовия» сыграет с ФК «Сочи»

Футбольная команда «Мордовия» проведет матч с ФК «Сочи».

Указанный матч пройдет 30 марта в Саранске. Стоит отметить, что в настоящее время команда из Сочи занимает третье место в турнирной таблице. «Мордовия» в данный момент находится на десятой строчке.

Главной задачей, которую мордовские футболисты должны выполнить в ходе матча с одним из лидеров турнирной таблицы, является сохранение текущих позиций.

Стоит отметить, что во время игры первого круга «Мордовия» со счетом 2:0 одержала победу над командой из Сочи.

По информации «Известий Мордовии».

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