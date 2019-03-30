В Саранске участковый ударил женщину

В Саранске сотрудник правоохранительных органов подозревается в превышении должностных полномочий.

Утром 23 ноября прошлого года участковый уполномоченный полиции, не имея никаких законных оснований, доставил в опорный пункт полиции жительницу Саранска, где ударил её.

В отношении полицейского было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Если вина стража порядка будет доказана, он будет уволен из правоохранительных органов.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Мордовии.

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Источник: mordovia.sledcom.ru