Полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя Саранска с татуировкой в виде женщины

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают пропавшего без вести местного жителя.

Суринов Виктор Алексеевич 1959 года рождения, проживающий в Саранске, 7 мая 2016 года ушел из дома и до сих пор не вернулся обратно. На связь с родными и близкими мужчина не выходит. Известно, что разыскиваемый гражданин является уроженцем села Авгуры Старошайговского района.

На правой руке мужчины нет мизинца, а на левом предплечье имеется татуировка в виде женщины.

Все, кто что-либо знает о том, где в настоящее время находится гражданин, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8(8342) 25-19-56, 29-77-88, 29-77-61.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции разыскивают пропавшую без вести жительницу Саранска 1960 года рождения.

Источник: 13.мвд.рф