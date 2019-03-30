Жительница Мордовии избила женщину, оскорбившую её родственников

В Ичалковском районе местная жительница избила свою знакомую, которая оскорбила её родственников.

Жительница указанного района в порыве гнева несколько раз ударила по лицу свою знакомую. Причиной прилива негативных эмоций стали оскорбления, которые пострадавшая высказывала в адрес родных своей обидчицы.

После инцидента женщина, получившая по лицу, обратилась в полицию. Гражданка попросила стражей порядка наказать обидчицу, а также соврала о том, что последняя якобы ударила её не только по лицу, но и пнула ногой в живот.

Закончился конфликт между двумя гражданками примирением. Пострадавшая признала, что главной причиной случившегося стали высказанные ею оскорбления.

Суд прекратил производство по данному делу по причине примирения сторон.

По информации «Известий Мордовии».

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