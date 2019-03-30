Житель Мордовии лишился денег, покупая игровую приставку

В Зубово-Полянском районе 23-летний местный житель лишился денежных средств, совершая покупку в интернет-магазине.

Недавно 23-летний житель указанного района оформил на сайте интернет-магазина заказ на покупку игровой приставки. Молодой человек перечислил на указанный менеджером данного магазина счет денежные средства в сумме 18,5 тыс. рублей, но товар в оговоренные сроки не получил.

Парень попытался связаться с менеджером, но этому ему не удалось, поскольку сайт к тому времени уже не работал.

Стражами порядка было установлено, что парень оформил заказ на так называемом сайте-двойнике известного интернет-магазина.

Ранее сообщалось, что мошенник ограбил жительницу Мордовии, решившую купить трактор.

Источник: 13.мвд.рф