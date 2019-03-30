В Саранске сотрудники ГИБДД провели операцию «Перевозчик»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Перевозчик».

Указанная операция была проведена 27 марта. Сотрудники Госавтоинспекции проверяли, каким образом пассажирские автотранспортные предприятия и индивидуальные предприниматели, выполняющие перевозки пассажиров, соблюдают требования нормативных правовых актов.

За один день сотрудники Госавтоинспекции выявили 34 нарушителя.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф