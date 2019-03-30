В Саранске скоро откроется новый супермаркет

В Саранске в скором времени появится новый супермаркет.

В начале апреля на улице Богдана Хмельницкого откроется супермаркет «Спар». Численность работников нового торгового заведения составит более 70 человек. В данном супермаркете покупателям будет предложен широкий ассортимент товаров.

Факт открытия нового супермаркета является свидетельством того, что крупные ритейлеры заинтересованы в потребительском рынке Мордовии.

По информации «Известий Мордовии».

Ранее были опубликованы результаты соцопроса, которые свидетельствуют о том, что в Мордовии покупатели отдают предпочтение продукции местных производителей.