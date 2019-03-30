В Саранске был задержан мужчина, устроивший погром в кафе

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали 31-летнего мужчину, который устроил погром в одном из кафе города.

Недавно в одном из кафе города уснул посетитель, который перед этим распивал алкогольные напитки. Когда заведение закрывалось, сотрудники кафе стали будить мужчину. Проснувшись, посетитель принялся ломать попавшие под руку предметы. Повредив шесть стульев, мужчина скрылся.

В кратчайшие сроки дебошир, которым оказался 31-летний житель Ковылкинского района, был задержан сотрудниками Росгвардии. Для дальнейшего разбирательства мужчина был доставлен в отдел полиции №1 УМВД РФ по городскому округу Саранск.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia