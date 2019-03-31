В Лямбирском районе горела баня

В Лямбирском районе произошло возгорание бани.

Утром 30 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в деревне Щербаково. Возле дома №45, который расположен по адресу – улица Гражданская, загорелась баня. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 9 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Специалисты в настоящее время устанавливают причину возгорания бани.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru