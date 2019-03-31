В Саранске 50-летний мужчина пострадал, упав с лестницы

В Саранске 50-летний мужчина пострадал в результате падения с лестницы.

Недавно в одном из торговых центров Саранска, расположенном в юго-западной части города, рабочие убирали с фасада гирлянду. 50-летний мужчина, принимавший участие в данных работах, упал с высокой лестницы. Гражданин не смог самостоятельно встать на ноги после падения.

Пострадавший был доставлен в одну из больниц города. Медики диагностировали у мужчины многочисленные переломы.

По информации «Известий Мордовии».

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