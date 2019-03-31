Сотрудники МЧС провели профилактическое мероприятие в Атяшево

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Атяшевского, Ардатовского, Большеигнатовского районов провели профилактическое мероприятие в посёлке Атяшево.

Также в указанном мероприятии приняли участие волонтеры, которые помогают сотрудникам государственного пожарного надзора в распространении памяток и разъяснении требований пожарной безопасности среди населения.

В ходе проведения профилактического мероприятия сотрудники МЧС вместе с волонтерами напомнили жителям упомянутого посёлка о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС провели профилактическое мероприятие в Атюрьевском районе.

Источник: 13.mchs.gov.ru