В Мордовии оштрафовали супругов, решивших оклеветать друг друга

В Атяшевском районе муж и жена были приговорены к штрафам за клевету друг на друга.

Изначально в полицию обратилась жительница указанного района, которая сообщила, что её сильно избил супруг. Женщина попросила полицейских защитить её от мужа, который проявляет агрессию. Затем в полицию обратился супруг данной гражданки. Мужчина пожаловался стражам порядка на то, что он не может самостоятельно справиться со своей агрессивной женой.

Сотрудники полиции выяснили, что на самом деле ничего из того, о чем сообщили супруги, не происходило.

Суд избрал в отношении мужчины и женщины меры наказания в виде штрафа в размере 1 тыс. рублей каждому.

По информации «Известий Мордовии».

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