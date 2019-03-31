Пьяные хулиганы избили жителя Мордовии

В Мордовии пьяные хулиганы избили мужчину.

По предварительной информации, пострадавший, находясь в здании, в котором он работает, услышал звук бьющегося пластика. Мужчина вышел на улицу и обнаружил троих парней, двое из которых разбивали плафоны освещения. Гражданин сделал незнакомцам замечание. В ответ на это хулиганы избили мужчину.

В кратчайшие сроки преступники были задержаны. Хулиганы не стали отрицать свою вину и заявили, что в день избиения они были пьяны. Суд приговорил преступников к штрафу.

По информации «Известий Мордовии».

Ранее сообщалось, что жительница Мордовии избила женщину, оскорбившую её родственников.