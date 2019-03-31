Футбольная команда «Мордовия» со счетом 0:2 проиграла ФК «Сочи»

Футбольная команда «Мордовия» со счетом 0:2 уступила победу ФК «Сочи».

Указанный матч прошел 30 марта в Саранске.

Первый гол в ворота мордовской команды на 61-й минуте матча отправил Ян Казаев. Спустя пять минут Максим Барсов, успешно реализовав пенальти, записал на счет ФК «Сочи» ещё один гол.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу команды из Сочи.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ФК «Мордовия».

Также читайте о том, что недавно хоккейная команда «Мордовия» одержала уверенную победу над ХК «Чебоксары». Игра завершилась со счетом 7:3 в пользу хоккеистов из Мордовии.

Источник: fc-mordovia.ru