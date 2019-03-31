В Инсаре загорелся мусор

В Инсаре произошло возгорание мусора.

Указанное происшествие произошло днём 30 марта. Возле дома №2, который расположен по адресу – Фабричный переулок, загорелся мусор. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 3 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине загорелся мусор.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности и быть осторожными при обращении с огнём.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Лямбирском районе горела баня.

Источник: 13.mchs.gov.ru